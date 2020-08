Virus di Wuhan, nessun decesso e zero contagi a Sondrio

Oggi, lunedì 10 Agosto, zero casi anche a Como, Lecco e Varese

Nessun decesso, aumentano 'Guariti e dimessi' (+72), calano i ricoveri (stabili quelli in terapia intensiva e diminuiscono di 5 quelli in terapia non intensiva). A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero contagi. Sembra rientrato anche il focolaio nel mantovano. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia

I dati di oggi, lunedì 10 Agosto, in Lombardia sulla situazione epidemiologica: i tamponi effettuati: 9.343, totale complessivo: 1.374.709; i nuovi casi positivi: 31 (di cui 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 74.504 (+ 72), di cui 1.429 dimessi e 73.075 guariti; in terapia intensiva: 9 (=); i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (-5); i decessi, totale complessivo: 16.833 (=).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4, di cui 4 a Milano città;

Bergamo: 3;

Brescia: 7;

Como: 0;

Cremona: 3;

Lecco: 0;

Lodi: 2;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 2;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 0.