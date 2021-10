Un seminario sull'educazione alla lettura e la lettura ad alta voce a scuola e in biblioteca

Il Sistema bibliotecario della Valtellina - Provincia di Sondrio propone per sabato 23 ottobre 2021, ore 15.00-18.30, il seminario "Vivavoce. La lettura prende corpo", sui benefici della lettura e sull'importanza di dedicare tempo alla pratica della lettura a scuola, dalla primaria alla scuola secondaria di II grado.

Il seminario, offerto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, è rivolto principalmente a dirigenti scolastici, insegnanti e bibliotecari, ma è aperto anche a tutti gli interessati.

Sono previsti gli interventi di Aidan Chambers, conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro in campo narrativo, ma anche impegnato da anni in una ricca riflessione critica sui temi della lettura e della letteratura giovanile, di Federico Batini, professore associato di pedagogia sperimentale all'Università di Perugia, responsabile del progetto

"Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza" della Regione Toscana e di Simonetta Bitasi, referente italiana del progetto europeo "Read On", che punta a sostenere e a diffondere la passione per la lettura tra i giovani europei dai 12 ai 19 anni. A questo link programma e iscrizioni: https://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/vivavoce/seminario. E' possibile partecipare in presenza, a Sondrio, presso la sala di Confartigianato Imprese, o in streaming.

