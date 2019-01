Festeggia il capodanno cinese in Valmalenco! E’ l’invito del Consorzio Turistico che ha preparato un pacchetto,

Festeggia il capodanno cinese in Valmalenco! E’ l’invito del Consorzio Turistico che ha preparato un pacchetto, valido il 5 e 6 febbraio 2019, che comprende 1 notte in mezza pensione in camera multipla, 2 giorni di ski pass, andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia e la navetta andata e ritorno da Sondrio a Chiesa in Valmalenco. Il tutto a soli 120 € a persona. Maggiori informazioni a "info@sondrioevalmalenco.it"...https://monzaindiretta.it/societa/weekend-5-e-6-febbraio-capodanno-cinese-in-valmalenco/