“Yoursay!”, la Regione promuove un sondaggio fra i giovani

E' stato lanciato lo scorso Dicembre "Yoursay" è il sondaggio che Regione Lombardia propone a tutti i giovani

Lanciato lo scorso dicembre! Yoursay! è il sondaggio che Regione Lombardia propone a tutti i giovani di età compresa fra i 16 e i 35 anni che vivono, studiano o lavorano in Lombardia. Si tratta di un’iniziativa strategica per capire i loro bisogni e le loro necessità rispetto a diversi temi quali sport, tempo libero, istruzione, lavoro e mobilità in modo da poter poi definire una serie di nuovi servizi dedicati. Per rispondere c’è tempo fino al 29 Febbraio 2020.